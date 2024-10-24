Шеф-кухар, ресторатор і переможець проєкту «Мастер Шеф» Євген Клопотенко поділився рецептом буженини зі свинини.

Рецептом буженини зі свинини Клопотенко плділився на своєму youtube-каналі.

"Буженина зі свинини – це не лише про свято, бо приготувати цю смачну страву насправді можна будь-коли, щоб потішити себе і подарувати любов рідним через їжу. Цей простий рецепт вам сподобається і тим, що там є для вас кілька лайфхаків, аби ваша буженина по-домашньому завжди виходила соковитою та ідеально смачною!", - повідомив Клопотенко.

Інгредієнти для приготування буженини зі свинини, знадобиться: 800-900 г свинини, підійде задня частина або ошийок, 10 зубчиків часнику + 4 зубчики у воду, приправа до м'яса, 20 г американської гірчиці 20 г меду 2 ст. л. солі.

Чим більш жирніше м'ясо тим потім воно буде з прошарочками жиру. Якщо ви цього не любите, то купуйте без жиру. І ми будемо спочатку варити буженину зі свинини (підварювати), а потім запікати.

Температура підійде 180° на шматок приблизно 800-900 г на годинку, або хвилин 50. Можливо годину, але це треба дивитися знаєте на око.

Важливо ставити буженину зі свинини в розігріту духовку.

Звичайно можна запікати буженину зі свинини ще 10 хвилин, щоб була гарна шкоринка.

Читайте також:

Гречка буде ще смачнішою: Клопотенко показав, що додати.

Вареники по-новому з незвичайною начинкою: Клопотенко поділився рецептом.

Сирні кульки з секретом: Клопотенко дав рецепт закуски, яка затьмарить всі інші.