Шеф-повар, ресторатор и победитель проекта «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом буженины из свинины.

Рецептом буженины из свинины Клопотенко плодился на своем youtube-канале.

"Буженина из свинины – это не только о празднике, потому что приготовить это вкусное блюдо на самом деле можно в любое время, чтобы порадовать себя и подарить любовь родным через еду. Этот простой рецепт вам понравится и тем, что там есть для вас несколько лайфхаков, чтобы ваша буженина по-домашнему всегда получалась сочной и идеально вкусной!", - сообщил Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления буженины из свинины, понадобится: 800-900 г свинины, подойдет задняя часть или ошеек, 10 зубчиков чеснока + 4 зубчика в воду, приправа к мясу, 20 г американской горчицы 20 г меда 2 ст. л. соли.

Чем жирнее мясо тем потом оно будет с прослойками жира. Если вы этого не любите, покупайте без жира. И мы будем сначала варить буженину из свинины (подваривать), а затем запекать.

Температура подойдет 180° на кусок примерно 800-900 г в час или минут 50. Возможно час, но это надо смотреть знаете на глаз.

Важно ставить буженину из свинины в разогретую духовку.

Обычно можно запекать буженину из свинины еще 10 минут, чтобы была хорошая корка.

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