Переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати український борщ на свинячих ребрах – надзвичайно ароматний та смачний.

Рецепт українського борщу від Євгена Клопотенка:

Як готувати український борщ, для цього потрібно: 400-500 г свинячих ребер, 2 буряка, 2 томата ¼ кореня селери ¼ качана капусти 3-4 картоплі 1-2 моркви 1 цибуля 1-2 копчених груші 2 лаврових листа 3 горошини духмяного перцю 1 головка часнику 1 солодкий перець 200 мл томатного соку 30 г вершкового масла 2 ст. л. томатної пасти 3 л води сіль за смаком.

Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотавої скоринки.

Корінь селери (¼ шт.) промийте та наріжте довільними шматками. Моркву для борщу (1-2 шт.) поріжте такими ж шматками. Запечені ребра перекладіть до каструлі та залийте 3 літрами води, додайте порізані селеру та моркву і половину нечищеної цибулини, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 30 хвилин.

Приготуйте засмажку для борщу - солодкий перець (1 шт.) поріжте невеличким кубиком, томати (2 шт.) та цибулю, другу половину, поріжте дрібним кубиком.

Не сильно обсмажте овочі на пательні з 30 г вершкового масла.

Додайте 200 мл томатного соку та 2 ст. л. томатної пасти, тушкуйте ще 5-7 хвилин.

Додайте один буряк, тертий на крупній терці, тушкуйте ще 3-4 хвилини. Головку часнику розріжте навпіл та додайте до каструлі з борщем.

Капусту (¼ качана) нашаткуйте та відставте – її ми будемо додавати до борщу наприкінці приготування. З другого буряка вичавіть сік або просто натріть буряк на дрібну терку та вичавіть сік через сито.

Додайте сік у каструлю, а разом з ним 3 горошини духмяного перцю, 2 лаврових листа і сіль за смаком.

3-4 картоплини наріжте кубиками та покладіть у каструлю.

Засмажку додайте до каструлі з бульйоном. Головку часнику розріжте навпіл та додайте до каструлі з борщем.

Капусту (¼ качана) нашаткуйте та відставте.

Додайте копчені або в’ялені груші 1-2 шт., щоб надати борщу смаку димку.

В кінці додайте до каструлі нашатковану капусту та через 5 хвилин зніміть борщ з плити. Дайте борщу настоятись щонайменше 30 хвилин.

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