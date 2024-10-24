Победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить украинский борщ на свиных ребрах – очень ароматный и вкусный.

Рецепт украинского борща от Евгения Клопотенко:

Как готовить украинский борщ, для этого нужно: 400-500 г свиных ребер, 2 свеклы, 2 томата ¼ корня сельдерея ¼ кочана капусты 3-4 картофеля 1-2 моркови 1 лук 1-2 копченых груши 2 лавровых листа 3 горош головка чеснока 1 сладкий перец 200 мл томатного сока 30 г сливочного масла 2 ст. л. томатной пасты 3л воды соль по вкусу.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки.

Корень сельдерея (¼ шт.) промойте и нарежьте произвольными кусками. Морковь для борща (1-2 шт.) порежьте такими же кусками. Запеченные ребра переведите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь и половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут.

Приготовьте зажарку для борща – сладкий перец (1 шт.) порежьте небольшим кубиком, томаты (2 шт.) и лук, вторую половину, порежьте мелким кубиком.

Не сильно обжарьте овощи на сковороде из 30 г сливочного масла.

Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 минут.

Добавьте одну свеклу, тертую на крупной терке, тушите еще 3-4 минуты. Головку чеснока разрежьте пополам и добавьте в кастрюлю с борщом.

Капусту (¼ кочана) нашинкуйте и отставьте – ее мы будем добавлять к борщу в конце приготовления. Из второй свеклы выжмите сок или просто натрите свеклу на мелкую терку и выжмите сок через сито.

Добавьте сок в кастрюлю, а вместе с ним 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.

3-4 картофелины нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.

Зажарку добавьте в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и добавьте в кастрюлю с борщом.

Капусту (¼ кочана) нашинкуйте и отставьте.

Добавьте копченые или вяленые груши 1-2 шт., чтобы придать борщу вкус дымку.

В конце добавьте в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте борщу настояться не менее 30 минут.

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