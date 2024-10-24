Відомий український шеф-кухар, переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати сирники на сковороді.
Рецепт сирників на сковороді Євген Клопотенко опублікував на своєму youtube-каналі, передає Politeka.
"Всі хоч один раз в житті готували сирники, але мене завжди запитують, як їх зробити ідеальними. Мій рецепт класичних сирників допоможе Вам готувати цю просту страву ще швидше і отримати неперевершений смак", - повідомив Клопотенко.
Дуже важливо вибрати правильний сир і дуже важливо просто ніжно приготувати їх на пательні - це головний секрет сирників на сковорідці.
ІНГРЕДІЄНТИ для приготування Класичних Сирників на сковороді: 400 г Сир (Творог), 1 шт. Яйце, 3 ст. л. Борошно (і додатково для паніровки), 3 ст. л. Цукор, 3-4 ст. л.
Соняшникова олія для смаження, 1 дрібка Сіль, 10 г Ванільний цукор.
Дуже важливо, щоб сковорода була дуже сильно розігріта.
Беремо сирники і паніруємо їх у борошні, далі викладаємо на розігріту сковороду, смажимо одну хвилину, перевертаємо сирники, смажимо ще декілька хвилин.
Якщо ви побачили, що ваші сирники на сковороді почали пригорати, їх можна зняти з вогню і поставити до духовки - готово! Найсмачніший, і найпростіший і найніжніший сніданок готовий.
Сирники на сковороді готові – тепер потрібно зробити гарну презентацію - наприклад використовуючи сметану та цукрову пудру.
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