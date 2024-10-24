Известный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сырники на сковороде.

Рецепт сырников на сковороде Евгений Клопотенко опубликовал на своем youtube канале, передает Politeka .

"Все хоть один раз в жизни готовили сырники, но меня всегда спрашивают, как их сделать идеальными. Мой рецепт классических сырников поможет Вам готовить это простое блюдо еще быстрее и получить непревзойденный вкус", - сообщил Клопотенко.

Очень важно выбрать правильный сыр и очень важно просто нежно приготовить их на сковороде – это главный секрет сырников на сковороде.

ИНГРЕДИЕНТЫ для приготовления Классических Сырников на сковороде: 400 г Сыр (Творог), 1 шт. Яйцо, 3 ст. л. Мука (и дополнительно для панировки), 3 ст. л. Сахар, 3-4 ст. л.

Подсолнечное масло для жарки, 1 щепотка Соль, 10 г Ванильный сахар.

Очень важно, чтобы сковорода была очень сильно разогрета.

Берем сырники и панируем их в муке, затем выкладываем на разогретую сковороду, жарим одну минуту, переворачиваем сырники, жарим еще несколько минут.

Если вы увидели, что ваши сырники на сковороде начали пригорать, их можно снять с огня и поставить в духовку – готово! Самый вкусный, самый простой и нежный завтрак готов.

Сырники на сковороде готовы – теперь нужно сделать хорошую презентацию – например, используя сметану и сахарную пудру.

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