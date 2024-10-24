Відомий український шеф-кухар, переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розкрив рецепт смачного тертого пирога, який зможе приготувати кожен.

Відомий кухар опублікував рецепт тертого пирога у своєму youtube-каналі.

За словами Клопотенка, тертий пиріг – це одна з небагатьох страв, які готувала мама шеф-кухаря в дитинстві.

"Пам’ятаю неймовірний аромат, який виходив з духовки під час приготування, і те, як я не міг дочекатися моменту його приготування. Ще гарячим хапав, обпікаючи пальці рук, і насолоджувався божественним смаком", - повідомив Євген Клопотенко.

Український ресторатор Клопотенко повідомив, що вніс у мамин рецепт тертого пирога свої корективи і вирішив сам приготувати начинку для пирога.

Інградієнти для приготування тертого пирога, для тіста потрібно: 420 г Борошно, 200 г Вершкове масло, 10 г Цукор ванільний, 2 шт. Яйця, 10 г Розпушувач, 250 г Цукор, 1 дрібка Сіль.

Для начинки тертого пирога потрібно 400 г Чорної смородини, або інших ягід, можна заморозку, 200 г Цукор та 5 гілочок базиліку - фіолетовий.

Частину тіста потрібно розмістити у морозильнику, щоб згодом натерти на терці.

Температура при випікання тертого пирога має бути 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Орієнтуватися по запаху готовності тертого пирога.

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