Известный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко раскрыл рецепт вкусного тертого пирога, который сможет приготовить каждый.
Известный повар опубликовал рецепт тертого пирога в своем youtube-канале.
По словам Клопотенко, тертый пирог – это одно из немногих блюд, которые готовила мама шеф-повара в детстве.
"Помню невероятный аромат, который исходил из духовки во время приготовления, и то, как я не мог дождаться момента его приготовления. Еще горячим хватал, обжигая пальцы рук, и наслаждался божественным вкусом", - сообщил Евгений Клопотенко.
Украинский ресторатор Клопотенко сообщил, что внес в мамин рецепт тертого пирога свои коррективы и решил сам приготовить начинку для пирога.
Ингредиенты для приготовления тертого пирога, для теста нужно: 420 г Мука, 200 г Сливочное масло, 10 г Сахар ванильный, 2 шт. Яйца, 10 г Разрыхлитель, 250 г Сахар, 1 щепотка Соль.
Для начинки тертого пирога требуется 400 г Черной смородины или других ягод, можно заморозку, 200 г Сахар и 5 веточек базилика – фиолетовый.
Часть теста нужно разместить в морозильнике, чтобы затем натереть на терке.
Температура при выпекании тертого пирога должна быть 180 градусов примерно на 30 минут. Ориентироваться по запаху готовности тертого пирога.
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