Известный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко раскрыл рецепт вкусного тертого пирога, который сможет приготовить каждый.

Известный повар опубликовал рецепт тертого пирога в своем youtube-канале.

По словам Клопотенко, тертый пирог – это одно из немногих блюд, которые готовила мама шеф-повара в детстве.

"Помню невероятный аромат, который исходил из духовки во время приготовления, и то, как я не мог дождаться момента его приготовления. Еще горячим хватал, обжигая пальцы рук, и наслаждался божественным вкусом", - сообщил Евгений Клопотенко.

Украинский ресторатор Клопотенко сообщил, что внес в мамин рецепт тертого пирога свои коррективы и решил сам приготовить начинку для пирога.

Ингредиенты для приготовления тертого пирога, для теста нужно: 420 г Мука, ​​200 г Сливочное масло, 10 г Сахар ванильный, 2 шт. Яйца, 10 г Разрыхлитель, 250 г Сахар, 1 щепотка Соль.

Для начинки тертого пирога требуется 400 г Черной смородины или других ягод, можно заморозку, 200 г Сахар и 5 веточек базилика – фиолетовый.

Часть теста нужно разместить в морозильнике, чтобы затем натереть на терке.

Температура при выпекании тертого пирога должна быть 180 градусов примерно на 30 минут. Ориентироваться по запаху готовности тертого пирога.

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