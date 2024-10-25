Спаржа росте над землею і тому вона має такий гарний прекрасний смак, але треба розуміти, що вона дуже ніжна і наша задача її не переварити і не вбити.
Про це повідомив Євген Клопотенко на своєму youtube-каналі.
Щоб не вбити той ідеальний гарний і прекрасний смак - існує декілька основних правил, як готувати спаржу на сковороді.
Як готувати ідеальну спаржу?
Щоб отримати ідеальний смак спаржі, потрібно знати всього дві речі. Перша – як підготувати її. Друга – скільки часу потрібно варити.
Нічого складного, за словами Клопотенка, немає, ви отримаєте хрумку, насичену лимонним соком та вершковим маслом спаржу.
Їжте спаржу як гарнір або додавайте в салати для урізноманітнення текстур.
Інгредієнти для приготування спаржі: 12 штук зеленої спаржі (аспарагус), 1 води, 1 ст. л. солі для варіння + додатково за потреби при смаженні, 50 г вершкового масла сік лимона.
Як готувати спаржу, щоб отримати ідеальний смак?
Коли ми почистили нашу спаржу - беремо воду, додаємо на літр води столову ложку солі, досить багато, і відправляємо спаржу рівно на одну хвилину.
Коли одна хвилина пройшла - відправляємо її відразу до льоду для того, щоб відразу зупинити процес приготування.
Ви можете вже додати ще лимонну солі і просто поїсти, бо спаржа вже є гарною готовою, смачною та хрумкою.
Під час охолодження шкоринка, тобто верхня частина, стала хрумкою.
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