Спаржа росте над землею і тому вона має такий гарний прекрасний смак, але треба розуміти, що вона дуже ніжна і наша задача її не переварити і не вбити.

Про це повідомив Євген Клопотенко на своєму youtube-каналі.

Щоб не вбити той ідеальний гарний і прекрасний смак - існує декілька основних правил, як готувати спаржу на сковороді.

Як готувати ідеальну спаржу?

Щоб отримати ідеальний смак спаржі, потрібно знати всього дві речі. Перша – як підготувати її. Друга – скільки часу потрібно варити.

Нічого складного, за словами Клопотенка, немає, ви отримаєте хрумку, насичену лимонним соком та вершковим маслом спаржу.

Їжте спаржу як гарнір або додавайте в салати для урізноманітнення текстур.

Інгредієнти для приготування спаржі: 12 штук зеленої спаржі (аспарагус), 1 води, 1 ст. л. солі для варіння + додатково за потреби при смаженні, 50 г вершкового масла сік лимона.

Як готувати спаржу, щоб отримати ідеальний смак?

Коли ми почистили нашу спаржу - беремо воду, додаємо на літр води столову ложку солі, досить багато, і відправляємо спаржу рівно на одну хвилину.

Коли одна хвилина пройшла - відправляємо її відразу до льоду для того, щоб відразу зупинити процес приготування.

Ви можете вже додати ще лимонну солі і просто поїсти, бо спаржа вже є гарною готовою, смачною та хрумкою.

Під час охолодження шкоринка, тобто верхня частина, стала хрумкою.

Останні новини України:

Ця яєчня стане вашим улюбленим сніданком: Сумська поділилася рецептом

Так смачно на сніданок яйця ви не готували: Хіменес-Браво дав оригінальний рецепт.

Оригінальний омлет за лічені хвилини: Хіменес-Браво розкрив рецепт корисного сніданку.