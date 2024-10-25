Спаржа растет над землей и поэтому у нее такой красивый прекрасный вкус, но надо понимать, что она очень нежная и наша задача ее не переварить и не убить.

Об этом сообщил Евгений Клопотенко на своем youtube канале.

Чтобы не убить тот идеальный красивый и прекрасный вкус – существует несколько основных правил, как готовить спаржу на сковороде.

Как готовить спаржу, чтобы получить идеальный вкус?

Чтобы получить идеальный вкус спаржи, нужно знать всего две вещи. Первая – как подготовить ее. Вторая – сколько времени нужно варить.

Ничего сложного, по словам Клопотенко, нет, вы получите хрустящую насыщенную лимонным соком и сливочным маслом спаржу.

Ешьте спаржу как гарнир или добавляйте в салаты для разнообразия текстур.

Ингредиенты для приготовления спаржи: 12 шт. зеленой спаржи (аспарагус), 1 воды, 1 ст. л. соли для варки + дополнительно при жарке, 50 г сливочного масла сок лимона.

Как и сколько варить спаржу?

Когда мы почистили нашу спаржу – берем воду, добавляем на литр воды столовую ложку соли, достаточно много, и отправляем спаржу ровно на одну минуту.

Когда одна минута прошла – отправляем ее сразу ко льду для того, чтобы сразу остановить процесс приготовления.

Вы можете уже добавить еще лимонную соли и просто поесть, потому что спаржа уже является хорошей готовой, вкусной и хрустящей.

Во время охлаждения корка, то есть верхняя часть, стала хрустящей.

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