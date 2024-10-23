Смачна аджика, приготовлена ​​вдома своїми руками, повинна бути в міру гострою, тягучою і ароматною, дізнайтеся простий рецепт.

Секрет їхнього рецепту аджики простий - ніяких спецій та оцту, тільки натуральні овочі, часник, гострий перець та сіль.

Аджика неймовірно універсальна і може покращити смак багатьох страв.

Рецепт аджики на зиму, інгредієнти:

1 кг помідорів

1 кг червоного перцю

1 цибулина середнього розміру

2 моркви середнього розміру

1 яблуко

3 середніх гострих перцю

1 зубчик часнику

Сіль у міру потреби.

Для того, щоб приготувати аджику, потрібно помідори, червоний перець, цибулю і яблука помістити в м'ясорубку (кухонний комбайн і блендер не підійдуть, тому що не дадуть нам потрібної консистенції).

Моркву для аджики на зиму натираємо на дрібній тертці, часник та гострий перець подрібнюємо та роздавлюємо.

З'єднайте для приготування аджики всі підготовлені інгредієнти, крім часнику та гострого перцю.

У каструлі поставте аджику на середній вогонь, доведіть до кипіння часто помішуючи. Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть ще 30 хвилин (не забувайте періодично помішувати).

Через 30 хвилин варіння аджики додаємо часник та гострий перець. Ретельно перемішуємо та готуємо ще 10-15 хвилин. За цей час зайва рідина випарується, і аджика набуде помірно в'язкої консистенції.

Після того, як аджика на зиму буде готова, розлийте її стерилізованими банками.

Залиште запечатані банки вгору дном на кілька годин, потім заберіть аджику в бажане місце.

Джерело: cookingcounty .

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