Секрет их рецепта аджики прост - никаких специй и уксуса, только натуральные овощи, чеснок, острый перец и соль.
Аджика невероятно универсальна и может улучшить вкус множества блюд.
Рецепт аджики на зиму, ингредиенты:
1 кг помидоров
1 кг красного перца
1 луковица среднего размера
2 моркови среднего размера
1 яблоко
3 средних острых перца
1 зубчик чеснока
Соль по мере необходимости.
Для того, чтобы приготовить аджику нужно помидоры, красный перец, лук и яблоки поместить в мясорубку (кухонный комбайн и блендер не подойдут, так как не дадут нам нужной консистенции).
Морковь для аджики на зиму натираем на мелкой терке, чеснок и острый перец измельчаем и раздавливаем.
Соедините для приготовления аджики все подготовленные ингредиенты, кроме чеснока и острого перца.
В кастрюле поставьте аджику на средний огонь, доведите до кипения, часто помешивая. Когда закипит, убавьте огонь и варите еще 30 минут (не забывайте периодически помешивать).
Через 30 минут варки аджики добавляем чеснок и острый перец. Тщательно перемешиваем и готовим еще 10-15 минут. За это время лишняя жидкость испарится, и аджика приобретет умеренно вязкую консистенцию.
После того, как аджика на зиму будет готова, разлейте ее по стерилизованным банкам.
Оставьте запечатанные банки вверх дном на несколько часов, затем уберите аджику в желаемое место.
Источник: cookingcounty.
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