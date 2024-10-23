Вкусная аджика, приготовленная дома своими руками, должна быть в меру острой, тягучей и потрясающе ароматной, узнайте простой рецепт.

Секрет их рецепта аджики прост - никаких специй и уксуса, только натуральные овощи, чеснок, острый перец и соль.

Аджика невероятно универсальна и может улучшить вкус множества блюд.

Рецепт аджики на зиму, ингредиенты:

1 кг помидоров

1 кг красного перца

1 луковица среднего размера

2 моркови среднего размера

1 яблоко

3 средних острых перца

1 зубчик чеснока

Соль по мере необходимости.

Для того, чтобы приготовить аджику нужно помидоры, красный перец, лук и яблоки поместить в мясорубку (кухонный комбайн и блендер не подойдут, так как не дадут нам нужной консистенции).

Морковь для аджики на зиму натираем на мелкой терке, чеснок и острый перец измельчаем и раздавливаем.

Соедините для приготовления аджики все подготовленные ингредиенты, кроме чеснока и острого перца.

В кастрюле поставьте аджику на средний огонь, доведите до кипения, часто помешивая. Когда закипит, убавьте огонь и варите еще 30 минут (не забывайте периодически помешивать).

Через 30 минут варки аджики добавляем чеснок и острый перец. Тщательно перемешиваем и готовим еще 10-15 минут. За это время лишняя жидкость испарится, и аджика приобретет умеренно вязкую консистенцию.

После того, как аджика на зиму будет готова, разлейте ее по стерилизованным банкам.

Оставьте запечатанные банки вверх дном на несколько часов, затем уберите аджику в желаемое место.

Источник: cookingcounty.

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