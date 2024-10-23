Подивіться, як приготувати найкращий рецепт домашніх млинців, використовуючи прості інгредієнти, які, ймовірно, є на кухні прямо зараз.

Рецепт досить стандартний для млинців, хоча кожен кухар має свої пропорції інгредієнтів.

Щоб швидко приготувати млинці, потрібні основні компоненти: мука, молоко, яйця, олія або вершкове масло.

Тісто для млинців має бути досить рідким, щоб воно могло легко розтікатися на стінках сковороди, утворюючи тонкі млинці.

Для тесту млинців потрібно: 500мл Молока, 2 великі яйця, щіпку солі, 1 ст.л цукрової пудри, 1 ч.л. порошок для випікання, 1 ч.л. лимонна кислота порошок, 240г звичайне борошно, 1 ст.л., соняшникова олія 115 мл води, 110 г - олія.

Отже, як швидко приготувати млинці?

Збийте молоко та яйця разом. Додайте сіль та цукор і добре перемішайте.

Додайте соду та лимонну кислоту в тісто.

Просійте борошно, потім додайте олію. Влийте окріп, постійно помішуючи. Тісто має бути дуже рідким, майже рідким.

Відставте миску і дайте постояти 20 хвилин.

Щоб швидко приготувати млинці, розтопіть столову ложку олії у невеликій сковороді на середньосильному вогні. Як тільки масло розтане, зніміть сковороду з вогню.

Налийте ополоник тіста, обертаючи зап'ястям і нахиляючи сковороду так, щоб тісто покрило дно та утворило тонкий шар. Млинець має бути дуже тонким.

Поверніть сковороду на вогонь. Готуйте млинець трохи більше за хвилину. Обережно підніміть край млинця, щоб перевірити, чи він повністю пропекся. Вам потрібно перевірити, чи золотисті краї.

На цьому етапі на поверхні млинця мають з'явитися коричневі плями. Переверніть млинець і готуйте інший бік протягом 1 хвилини.

Перекладіть млинець на тарілку, застелену чистим рушником. Продовжуйте готувати млинці, додаючи на сковороду додаткову столову ложку олії після кожного млинця.

Складіть їх один на одного і накрийте рушником, щоб вони не охолонули.

Викладіть улюблену начинку в центр млинця і складіть три рази, щоб вийшла трикутна форма. Ви також можете скласти усі 4 сторони.

Млинці, що залишилися, можна зберігати протягом 5 днів, якщо накрити їх і поставити в холодильник. Або заморозити їх терміном до 3 місяців.

Розігрівати млинці можна, поклавши їх назад на сковороду з невеликою кількістю масла або вершкового масла, або в мікрохвильову піч, якщо часу мало.

Читайте також:

Весь секрет у соусі: кулінар показав, як смачно приготувати картоплю.

Улюблений осінній десерт: рецепт яблучного пирога з корицею.

Три топові маринади для курки: "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився рецептами.