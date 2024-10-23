Посмотрите, как приготовить лучший рецепт домашних блинов, используя простые ингредиенты, которые, вероятно, есть у вас на кухне прямо сейчас.

Рецепт довольно стандартен для блинов, хотя у каждого повара свои пропорции ингредиентов.

Чтобы быстро приготовить блины, нужны основные компоненты: мука, молоко, яйца, масло или сливочное масло.

Тесто для блинов должно быть достаточно жидким, чтобы оно могло легко растекаться по стенкам сковороды, образуя тонкие блины.

Для приготовления теста для блинов нужно: 500мл Молока, 2 больших яйца, щепотку соли, 1 ст.л сахарной пудры, 1 ч.л. порошок для выпечки, 1 ч.л. лимонная кислота порошок , 240г обычная мука, 1 ст.л., подсолнечное масло 115 мл воды, 110 г - масло.

Итак, как быстро приготовить блины?

Взбейте молоко и яйца вместе. Добавьте соль и сахар и хорошо перемешайте.

Добавьте соду и лимонную кислоту в тесто.

Просейте муку, затем добавьте растительное масло. Влейте кипяток, постоянно помешивая. Тесто должно быть очень жидким, почти водянистым.

Отставьте миску в сторону и дайте постоять 20 минут.

Чтобы быстро приготовить блины, растопите столовую ложку масла в небольшой сковороде на средне-сильном огне. Как только масло растает, снимите сковороду с огня.

Налейте половник теста, вращая запястьем и наклоняя сковороду так, чтобы тесто покрыло дно и образовало тонкий слой. Блин должен быть очень тонким.

Верните сковороду на огонь. Готовьте блин чуть больше минуты. Осторожно приподнимите край блина, чтобы проверить, полностью ли он пропекся. Вам нужно проверить, золотистые ли края.

На этом этапе на поверхности блина должны появиться коричневые пятна. Переверните блин и готовьте другую сторону в течение 1 минуты.

Переложите блин на тарелку, застеленную чистым кухонным полотенцем. Продолжайте готовить блины, добавляя на сковороду дополнительную столовую ложку масла после каждого блина.

Сложите их друг на друга и накройте кухонным полотенцем, чтобы они не остыли.

Выложите любимую начинку в центр блина и сложите три раза, чтобы получилась треугольная форма. Вы также можете сложить все 4 стороны.

Оставшиеся блины можно хранить в течение 5 дней, если накрыть их и поставить в холодильник. Или заморозить их на срок до 3 месяцев.

Разогревать блины можно, положив их обратно на сковороду с небольшим количеством масла или сливочного масла, или в микроволновку, если времени мало.

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