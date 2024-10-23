Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів ідеальний рецепт панкейків на йогурті із чорною смородиною, щоб вони вийшли смачними та пухкими.

Знаменитий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився, що для того, щоб панкейки вийшли пухкими, їх необхідно обсмажити на сковороді, а потім приготувати у духовці, щоб вони були готові всередині.

Про це Євген Клопотенко розповів у своєму youtube каналі.

Для того щоб приготувати ідеальні панкейки, необхідні такі інгредієнти: 350 г термостатного йогурту 10%, 2-3 ст. л. цукру (+ 1 ст. л. для смородини) 2 яйця, 10 г розпушувача? ч. л. солі, 200 г борошна, 3 ст. л. олії, мед за смаком, 200 г чорної смородини, можна заморожені.

Духовку розігрійте до 180 градусів.

До 200 г чорної смородини та додайте 1 ст. л. цукру, перемішайте, щоб цукор добре розподілився, залиште їх на 15-20 хвилин, щоб вони стали трохи солодшими.

Євген Клопотенко розповів, щоб приготувати тісто для ідеальної панкейки: у великій мисці змішайте 200 г борошна з 1/2 ч. л. солі та 2-3 ст. л. цукру, додайте 2 яйця і всипте 10 г розпушувача, додайте 350 г йогурту 10% і влийте 2 ст. л. рослинної олії.

Ретельно перемішайте тісто до однорідності, влийте ще 1 ст. л. рослинної олії.

Розігрійте сковороду, не додаючи олії та масло.

Викладайте по 2 ст. л. тіста на центр сковороди, а зверху намагайтеся викладати по 1 ст. л. чорної смородини в цукор.

За словами Євгена Клопотенка, смажити потрібно приблизно 1 хвилину, коли побачите невеликі бульбашки на поверхні – переверніть панкейк та смажте хвилину з іншого боку.

Застеліть лист пергаментом, викладіть панкейки на лист, поставте в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте від 5 до 10 хвилин, що панкейк приготувався в середині.

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