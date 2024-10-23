Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал идеальный рецепт панкейков на йогурте с черной смородиной, чтобы они получились вкусными и пышных.

Знаменитый украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился, что для того, чтобы панкейки получились пышными, их необходимо обжарить на сковороде, а затем приготовить в духовке, чтобы они были готовы внутри.

Об этом Евгений Клопотенко рассказал в своем youtube канале.

Для того чтобы приготовить идеальные панкейки необходимы следующие ингредиенты: 350 г термостатного йогурта 10%, 2-3 ст. л. сахара (+ 1 ст. л. для смородины) 2 яйца, 10 г разрыхлителя ½ ч. л. соли, 200 г муки, 3 ст. л. растительного масла, мед по вкусу, 200 г черной смородины, можно замороженные.

Духовку разогрейте до 180 градусов.

К 200 г черной смородины и добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте, чтобы сахар хорошо распределился, оставьте их на 15-20 минут, чтобы они стали немного слаще.

Евгений Клопотенко рассказал, чтобы приготовить тесто для идеальных панкейки: в большой миске смешайте 200 г муки из 1/2 ч. л. соли и 2-3 ст. л. сахара, добавьте 2 яйца и всыпьте 10 г разрыхлителя, добавьте 350 г йогурта 10% и влейте 2 ст. л. растительного масла.

Тщательно перемешайте тесто до однородности, влейте еще 1 ст. л. растительного масла.

Разогрейте сковороду, не добавляя растительного масла и масла.

Выкладывайте по 2 ст. л. теста на центр сковороды, а сверху старайтесь выкладывать по 1 ст. л. черной смородины в сахаре.

По словам Евгения Клопотенко, жарить нужно примерно 1 минуту, когда увидите небольшие пузырьки на поверхности – переверните панкейк и жарьте минуту с другой стороны.

Застелите противень пергаментом, выложите панкейки на противень, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте от 5 до 10 минут, чтобы панкейк приготовился в середине.

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