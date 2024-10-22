Кабачки з морквою по-корейськи – це чудова закуска, яка готується дуже просто, а результат виходить надзвичайно смачним.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан.
"Обовʼязково спробуйте це прекрасне поєднання, і воно підкорить Вас своїм смаком", – радить кулінар.
Щоб приготувати кабачки з морквою по-корейськи, нам знадобляться:
- кабачки - 1 кг (тільки тверда частина, без насіння)
- морква - 500 г
- цибуля - 1 шт. середнього розміру
- часник - 4 зуб.
- сіль - 1 неповна столова ложка
- цукор - 1 ст.л.
- коріандр мелений - 2 ч.л.
- перець чорний мелений - 1/4 ч.л.
- оцет (винний або інший) - 2 ст.л.
- соєвий соус - 2 ст.л.
- олія - 8 ст.л.
- петрушка - маленький пучок
Моркву та кабачок натираємо на тертці для моркви по-корейськи або ж нарізаємо економкою на довгу тоненьку соломку, як на відео.
До овочів додаємо сіль, цукор, перемішуємо та лишаємо маринуватися на дві години. Після цього відтискаємо кабачки з морквою та зливаємо сік, який виділився.
Зверху на кабачки з морквою гіркою насипаємо дрібно нарізаний чи вичавлений через прес часник, коріандр і мелений перець.
Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо на олії до темно-золотистого кольору. Смажена цибуля нам не знадобиться, а от гарячу ароматну олію виливаємо зверху на часник зі спеціями.
Добре все перемішуємо. Вливаємо оцет, соєвий соус, додаємо дрібно нарізану петрушку та ще раз усе перемішуємо. Складаємо кабачки з морквою по-корейськи в контейнер або банку та лишаємо в холодильнику на три-чотири години, щоб овочі добре промаринувалися.
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