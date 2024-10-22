Если к моркови по-корейски добавить другие овощи, например, кабачок, то закуска сразу станет еще вкуснее и полезнее.

Кабачки с морковью по-корейски – это отличная закуска, которая готовится очень просто, а результат получается необыкновенно вкусным.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.

"Обязательно попробуйте это прекрасное сочетание, и оно покорит Вас своим вкусом", – советует кулинар.

Чтобы приготовить кабачки с морковью по-корейски, нам понадобятся:

кабачки – 1 кг (только твердая часть, без семян)

морковь - 500 г

лук – 1 шт. среднего размера

чеснок – 4 зуб.

соль – 1 неполная столовая ложка

сахар – 1 ст.л.

кориандр молотый – 2 ч.л.

перец черный молотый – 1/4 ч.л.

уксус (винный или другой) – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

растительное масло – 8 ст.л.

петрушка – маленький пучок

Морковь и кабачок натираем на терке для моркови по-корейски или нарезаем экономкой на длинную тоненькую соломку, как на видео.

К овощам добавляем соль, сахар, перемешиваем и оставляем мариноваться на два часа. После этого отжимаем кабачки с морковью и сливаем выделившийся сок.

Сверху на кабачки с морковью горкой насыпаем мелко нарезанный или выжатый через пресс чеснок, кориандр и молотый перец.

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле до темно-золотистого цвета. Жареный лук нам не понадобится, а вот горячее ароматное масло выливаем сверху на чеснок со специями.

Хорошо все перемешиваем. Вливаем уксус, соевый соус, добавляем мелко нарезанную петрушку и еще раз перемешиваем. Складываем кабачки с морковью по-корейски в контейнер или банку и оставляем в холодильнике на три-четыре часа, чтобы овощи хорошо промариновывались.

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