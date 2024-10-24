Лечо на зиму виходить яскравим, ароматним і дуже апетитним.

Цей простий і смачний рецепт дозволить вам зберегти смак літа на весь рік.



Ним поділилася господиня із каналу Сімейний двіж.

Для приготування лечо на зиму вам знадобляться такі інгредієнти: 2,5 кг помідорів, 3-4 середньої моркви, 1,5кг перцю, 1кг огірків, 3-4 середньої цибулі, 1 стакан цукру, 3 столові ложки солі, 100 грамів оцету, 200 грамів соняшникової олії. Цей рецепт розрахований на приготування шести літрових банок.

Спосіб приготування:

Перш ніж почати, поставте на вогонь каструлю з перекрученими помідорами і доведіть до кипіння. Після цього, поки сік закипає, займіться підготовкою овочів. Моркву наріжте дрібними кубиками або соломкою, залежно від ваших уподобань.

Після 20 хвилин кипіння помідорів, додайте до них підготовлену моркву. Продовжуйте варити ще 20 хвилин, щоб овочі добре пропеклися і віддали свої соки. Паралельно наріжте солодкий перець і цибулю. Цибулю можна нарізати напівкільцями, а перець – кубиками.

Як тільки морква з помідорами добре звариться, додайте до каструлі нарізані перець і цибулю. Продовжте готувати на середньому вогні, поки всі інгредієнти не з'єднаються в одну смачну масу. Важливо періодично помішувати суміш, щоб овочі не прилипали до дна каструлі.

Коли овочі досягнуть бажаної консистенції, додайте соняшникову олію і оцет. Ці інгредієнти підкреслять смак лечо і збережуть його надовго. Весь процес займе близько години, але результат того вартий.

Після того як ваше лечо готове, підготуйте стерилізовані банки. Наповніть їх гарячим лечо, залишаючи трохи місця до краю. Закрийте банки кришками і переверніть їх догори дном. Дайте закруткам охолонути при кімнатній температурі, а потім зберігайте в прохолодному місці.

Цей рецепт лечо на зиму точно увійде до списку ваших улюблених. Спробуйте приготувати!

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