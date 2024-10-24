Лечко на зиму получается ярким, ароматным и очень аппетитным.

Этот простой и вкусный рецепт позволит вам сберечь вкус лета на весь год.



Им поделилась хозяйка из канала Семейный Движ.



Для приготовления лечо на зиму вам понадобятся следующие ингредиенты: 2,5 кг помидоров, 3-4 средней моркови, 1,5 кг перца, 1 кг огурцов, 3-4 среднего лука, 1 стакан сахара, 3 столовые ложки соли, 100 грамм. граммов подсолнечного масла. Этот рецепт рассчитан на приготовление шестилитровых банок.

Способ приготовления:

Прежде чем начать, поставьте на огонь кастрюлю с извращенными помидорами и доведите до кипения. После этого, пока сок закипает, займитесь подготовкой овощей. Морковь нарежьте мелкими кубиками или соломкой в ​​зависимости от ваших предпочтений.

После 20 минут кипения помидоров добавьте к ним подготовленную морковь. Продолжайте варить еще 20 минут, чтобы овощи хорошо пропеклись и отдали свои соки. Параллельно нарежьте сладкий перец и лук. Лук можно нарезать полукольцами, а перец кубиками.

Как только морковь с помидорами хорошо сварится, добавьте в кастрюлю нарезанный перец и лук. Продолжьте готовить на среднем огне до тех пор, пока все ингредиенты не соединятся в одну вкусную массу. Важно периодически помешивать смесь, чтобы овощи не прилипали ко дну кастрюли.

Когда овощи достигнут желаемой консистенции, добавьте подсолнечное масло и уксус. Эти ингредиенты подчеркнут вкус лечо и сохранят его надолго. Весь процесс займет около часа, но результат того стоит.

После того как ваше лечо готово, подготовьте стерилизованные банки. Наполните их горячим лечом, оставляя немного места до края. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Дайте закруткам остыть при комнатной температуре, а затем храните в прохладном месте.

Этот рецепт лечо на зиму точно войдет в список ваших любимых. Попытайтесь приготовить!

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