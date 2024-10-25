Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто хоче насолоджуватися смаком літа в холодні місяці.



Щоб приготувати баклажани на зиму вам знадобиться 2,5 кг свіжих баклажанів, середні цибулини – 7 штук, дві великі або три маленькі головки часнику, чорний перець, сіль, цукор, оцет 9% та олію.

Спосіб приготування:

Спершу очищаємо баклажани. Обирайте середні плоди, які легко нарізати. Після чищення нарізажте баклажани на половинки або частини, в залежності від їх розміру. Далі нагріваємо сковорідку і додаємо олію. Обсмажуємо баклажани з обох сторін до золотистого кольору, щоб вони стали м'якими.

Поки баклажани охолоджуються, нарізаємо цибулю напівкільцями та часник пластинками. У великій глибокій мисці будемо чергувати шари баклажанів, цибулі та часнику, додаючи декілька горошин чорного перцю між шарами. Цей етап дуже важливий, адже саме тут баклажани набирають свого аромату.

Наступним кроком буде приготування маринаду. У каструлі змішуємо 400 мл води, 4 столові ложки цукру без верху, 4 столові ложки солі та 140 мл оцту. Ретельно розмішуємо до розчинення солі та цукру. Коли маринад буде готовий, заливаємо ним баклажани. Накриваємо тарілкою, щоб маринад краще просочився, і ставимо під гніт, наприклад, літрову банку з водою.

Пройде доба, і ми зможемо перейти до наступного етапу – стерилізації. Баклажани вже набрали ароматів, і тепер нам потрібно їх закрити на зиму. Для цього зливаємо маринад у каструлю та доводимо до кипіння. Паралельно готуємо банки: заздалегідь їх стерилізуємо.

Коли маринад закипить, розкладаємо баклажани по банках, заливаємо гарячим маринадом, заповнюючи до краю. Закриваємо кришками і ставимо у каструлю з киплячою водою. Для півлітрових банок стерилізуємо 10 хвилин, а для літрових – 20 хвилин. Після цього закриваємо банки під ключ і перевертаємо, накриваючи теплим пледом для охолодження.

Ось і все! Ваші мариновані баклажани на зиму готові. Обов'язково спробуйте цей рецепт – ви не пошкодуєте!

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