Баклажаны на зиму получаются сочными и ароматными, а их вкус напоминает грибочки.

Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет наслаждаться вкусом лета в холодные месяцы.

Чтобы приготовить баклажаны на зиму, вам понадобится 2,5 кг свежих баклажанов, средние луковицы – 7 штук, две большие или три маленькие головки чеснока, черный перец, соль, сахар, уксус 9% и масло.

Способ приготовления:

Сначала очищаем баклажаны. Выбирайте средние плоды, которые легко порезать. После чистки нарезать баклажаны на половинки или части, в зависимости от их размера. Затем нагреваем сковороду и добавляем масло. Обжариваем баклажаны с обеих сторон золотистого цвета, чтобы они стали мягкими.

Пока охлаждаются баклажаны, нарезаем лук полукольцами и чеснок пластинками. В глубокой миске будем чередовать слои баклажанов, лука и чеснока, добавляя несколько горошин черного перца между слоями. Этот этап очень важен, ведь именно здесь баклажаны набирают свой аромат.

Следующим шагом будет подготовка маринада. В кастрюле смешиваем 400 мл воды, 4 столовых ложки сахара без верха, 4 столовых ложки соли и 140 мл уксуса. Тщательно размешиваем до растворения соли и сахара. Когда маринад будет готов, заливаем баклажаны. Накрываем тарелкой, чтобы маринад лучше пропитался, и ставим под фитиль, например, литровую банку с водой.

Пройдут сутки, и мы сможем перейти к следующему этапу – стерилизации. Баклажаны уже набрали ароматов, и теперь нам нужно их закрыть на зиму. Для этого сливаем маринад в кастрюлю и доводим до кипения. Параллельно готовим банки: заранее их стерилизуем.

Когда маринад закипит, раскладываем баклажаны по банкам, заливаем горячим маринадом, заполняя до предела. Закрываем крышками и ставим в кастрюлю с кипящей водой. Для полулитровых банок стерилизуем 10 минут, а для литровых – 20 минут. После этого закрываем банки под ключ и переворачиваем, накрывая теплым пледом для охлаждения.

Вот и все! Ваши маринованные баклажаны готовы на зиму. Обязательно попробуйте этот рецепт – вы не пожалеете!

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