Мариновані кабачки на зиму виходять неймовірно смачними, а також додають різноманіття до зимового столу.

Цей рецепт перевірений часом і вже став справжнім хітом серед домашніх заготовок.

Щоб приготувати смачні кабачки на зиму, вам знадобиться 1,800 кг кабачків, які потрібно буде гарно помити та нарізати. Часник — три-чотири зубчики, перець горошком, духмяний перець, листя укропу та три лаврові листки.

Що стосується маринаду, тут вам знадобиться 70 грамів солі, приблизно 190 грамів цукру і 190 мл оцту.

Спосіб приготування:

Почнемо з підготовки кабачків. Наріжте їх на невеликі шматочки, приблизно по одному сантиметру, щоб вони добре просочилися маринадом. Далі, готуємо баночки — обов’язково промийте їх і підготуйте кришки.

Тепер додамо до банок свіжий кріп, нарізаний часник, перець і лавровий лист. Можна додати також трохи перцю горошком для аромату. Коли всі інгредієнти укладені в банки, кип’ятимо воду. Заливаємо її в банки до самого верху, накриваємо кришками і залишаємо на десять хвилин. Після цього зливаємо воду в каструлю, оскільки вона вже встигла насититися всіма смаками.

Тепер пора готувати маринад. Для цього в каструлю, куди ми злили воду, додаємо сіль і цукор. Розмішайте все до повного розчинення і, як тільки вода закипить, вливайте оцет. Цей маринад додасть нашим кабачкам необхідної кислинки і зробить їх ще смачнішими.

Остиглий маринад заливаємо в банки з кабачками, накриваємо їх кришками та закриваємо ключем. Потім переверніть банки та накрийте їх рушником.

Зберігайте кабачки на зиму у прохолодному місці, і вони стануть чудовим доповненням до вашого столу в зимові вечори. Обов’язково спробуйте цей рецепт!

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