Маринованные кабачки на зиму получаются невероятно вкусными, а также придают разнообразие к зимнему столу.

Этот рецепт проверен временем и стал настоящим хитом среди домашних заготовок.

Чтобы приготовить вкусные зимние кабачки, вам понадобится 1,800 кг кабачков, которые нужно будет хорошо помыть и нарезать. Чеснок — три-четыре зубчика, перец горошком, душистый перец, листья укропа и три лавровых листа.

Что касается маринада, здесь вам понадобится 70 г соли, примерно 190 г сахара и 190 мл уксуса.

Способ приготовления:

Начнём с подготовки кабачков. Нарежьте их на небольшие кусочки примерно по одному сантиметру, чтобы они хорошо пропитались маринадом. Далее, готовим баночки – обязательно промойте их и подготовьте крышки.

Теперь добавим в банки свежий укроп, нарезанный чеснок, перец и лавровый лист. Можно добавить немного перца горошком для аромата. Когда все ингредиенты заключены в банки, кипятим воду. Заливаем ее в банки до самого верха, накрываем крышками и оставляем на десять минут. После этого сливаем воду в кастрюлю, поскольку она уже успела насытиться всеми вкусами.

Теперь пора готовить маринад. Для этого в кастрюлю, куда мы слили воду, добавляем соль и сахар. Размешайте все до полного растворения и, как только вода закипит, вливайте уксус. Этот маринад придаст нашим кабачкам необходимую кислинку и сделает их еще вкуснее.

Остывший маринад заливаем в банки с кабачками, накрываем их крышками и закрываем ключом. Затем переверните банки и накройте их полотенцем.

Храните кабачки на зиму в прохладном месте, и они станут отличным дополнением к вашему столу в зимние вечера. Обязательно попробуйте этот рецепт!

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