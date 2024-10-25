Ліниві пиріжки - це ідеальний варіант для тих, хто цінує час і простоту в приготуванні!

Пропонуємо вам рецепт смачних пиріжків, які відрізняються від традиційних тим, що їх не потрібно заліплювати.

Ним поділилася господиня на ютуб-каналі "Ситий стіл - їжа та рецепти".

Щоб приготувати ліниві пиріжки, візьміть такі інгредієнти: 400 мл кефіру, одну чайну ложечку соди, одне яйце, приблизно пів чайної ложечки солі та трохи цукру для балансу смаку. Наповнювачем для пиріжків буде твердий сир, два зварені яйця та зелена цибуля. Всі ці компоненти чудово поєднуються, створюючи насичений смак.

Спосіб приготування:

Почніть із підготовки інгредієнтів. У глибоку миску вилийте кефір, додайте соду і спостерігайте за реакцією – він почне пінитися. Це свідчить про те, що сода активно працює. Далі вбийте яйце, додайте сіль та трішки цукру. Все добре перемішайте до однорідної маси.

Наступним кроком підготуйте начинку. Твердий сир натріть на великій тертці, щоб він був ніжним і добре розподілявся у тісті. Зварені яйця також очистіть і натріть, після чого додайте їх до сиру. Додайте нарізану зелену цибулю – вона надасть страві свіжості і аромату. Всі інгредієнти для начинки змішайте разом.

Тепер переходьте до основи. Після того як ви отримали однорідну масу з кефіру, починайте поступово додавати борошно. Для цього рецепту знадобиться близько 350 г борошна, але його кількість може варіюватися в залежності від консистенції. Ретельно перемішайте, щоб борошно рівномірно розподілилося по масі.

Коли тісто стане досить густим, можете переходити до випікання. Розігрійте сковороду з олією, її має бути достатньо, щоб покрити дно. Коли олія нагріється, за допомогою ложки викладайте на сковороду порції тіста. Формуйте невеликі пиріжки, які смажитимуться до золотистої скоринки. Обсмажуйте з обох сторін до отримання приємного рум'яного кольору.

Викладіть їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. І ось, ваші ліниві пиріжки готові! Подавайте їх зі сметаною або просто так.

Обов'язково зберігайте собі рецепт та радуйте себе і своїх рідних!

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