Ленивые пирожки – это идеальный вариант для тех, кто ценит время и простоту в приготовлении!

Предлагаем вам рецепт вкусных пирожков, отличающихся от традиционных тем, что их не нужно залеплять.

Им поделилась хозяйка на ютуб-канале "Сытый стол – еда и рецепты".



Чтобы приготовить ленивые пирожки, возьмите следующие ингредиенты: 400 мл кефира, одну чайную ложечку соды, одно яйцо, примерно полчайной ложечки соли и немного сахара для баланса вкуса. Наполнителем для пирожков будет твердый сыр, два сваренных яйца и зеленый лук. Все эти компоненты отлично сочетаются, создавая насыщенный вкус.

Способ приготовления:

Начните с подготовки ингредиентов. В глубокую миску вылейте кефир, добавьте соду и наблюдайте за реакцией – он начнет пениться. Это говорит о том, что сода активно работает. Далее вбейте яйцо, добавьте соль и немного сахара. Все хорошо перемешайте до однородной массы.

Следующим шагом подготовьте начинку. Твердый сыр натрите на большой терке, чтобы он был нежным и хорошо распределялся в тесте. Сваренные яйца очистите и натрите, после чего добавьте их в сыр. Добавьте нарезанный зеленый лук – он придаст блюду свежесть и аромат. Все ингредиенты для внутренности смешайте вместе.

Теперь переходите к основанию. После того как вы получили однородную массу из кефира, начинайте постепенно добавлять муку. Для этого рецепта понадобится около 350 г муки, но его количество может варьироваться в зависимости от консистенции. Тщательно перемешайте, чтобы мука равномерно распределилась по массе.

Когда тесто станет достаточно густым, можете переходить к выпеканию. Разогрейте сковороду с растительным маслом, ее должно быть достаточно, чтобы покрыть дно. Когда растительное масло нагреется, с помощью ложки выкладывайте на сковороду порции теста. Формируйте небольшие пирожки, которые будут жариться до золотистой корочки. Обжаривайте с обеих сторон до получения приятного румяного цвета.

Выложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. И вот, ваши ленивые пирожки готовы! Подавайте их со сметаной или просто так.

Обязательно храните себе рецепт и радуйте себя и своих родных!

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