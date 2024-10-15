Астрологи назвали три знаки, які частіше за інших обирають шлях розлучення, оскільки їм важко знаходитися у довготривалих стосунках.

Близнюки – знак, який славиться своєю непостійністю. Вони жадають динаміки та нових вражень, тому стабільні стосунки швидко їх втомлюють. Близнюки прагнуть змін, і коли їхнє життя стає передбачуваним, починаються конфлікти. В результаті, вони не вагаються залишити стосунки, що обмежують їхню свободу у пошуках нових пригод.

Стрілець – символ пригод і емоцій. Ці натури не можуть довго перебувати на одному місці та потребують постійних змін. Хоча Стрільці приваблюють людей своєю пристрастю, обов'язки в родині часто стають для них тягарем. Як тільки Стрілець усвідомлює, що шлюб накладає обмеження на їхнє бажання досліджувати світ, він приймає рішення про розлучення, навіть якщо це може завдати болю партнеру.

Водолій – мрійливий та емоційний знак, для якого свобода є найважливішою цінністю. На початку стосунків Водолії почуваються щасливими, але з часом розуміють, що шлюб передбачає безліч обов'язків і компромісів. Вони не люблять обмежень і відмовляються миритися з правилами, тому часто розлучаються, коли відчувають, що їхня воля під загрозою.

Ці знаки Зодіаку вважають, що шлюб більше заважає, ніж допомагає. Їм важливі свобода та незалежність, і вони не бояться розірвати зв’язки, щоб повернутися до звичного способу життя.