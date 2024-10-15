Астрологи назвали три знака, которые чаще других выбирают путь развода, поскольку им трудно находиться в долгосрочных отношениях.

Близнецы – знак, славящийся своим непостоянством. Они жаждут динамики и новых впечатлений, поэтому стабильные отношения быстро утомляют их. Близнецы стремятся к изменениям, и когда их жизнь становится предсказуемой, начинаются конфликты. В результате, они не сомневаются оставить отношения, ограничивающие их свободу в поисках новых приключений.

Стрелец – символ приключений и эмоций. Эти натуры не могут долго находиться на одном месте и нуждаются в постоянных изменениях. Хотя Стрельцы привлекают людей своим пристрастием, обязанности в семье часто становятся для них обузой. Как только Стрелец осознает, что брак налагает ограничения на их желание исследовать мир, он принимает решение о разводе, даже если это может причинить боль партнеру.

Водолей – мечтательный и эмоциональный знак, для которого свобода является важнейшей ценностью. В начале отношений Водолеи чувствуют себя счастливыми, но со временем понимают, что брак подразумевает множество обязанностей и компромиссов. Они не любят ограничений и отказываются мириться с правилами, поэтому часто разводятся, когда чувствуют, что их воля под угрозой.

Эти знаки Зодиака считают, что брак больше мешает, чем помогает. Им важны свобода и независимость, и они не боятся разорвать связи, чтобы вернуться к привычному образу жизни.