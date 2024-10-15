Клієнти великого українського банку можуть продовжувати використовувати картку, у якої закінчується термін дії, різними способами, зокрема, шляхом її перевипуску.
Про це розповіли у самому банку.
Йдеться про "ПриватБанк". У банку зазначили, що перевипустити картку можна в будь-якому відділенні. Замовити перевипущену картку можна з доставкою по Україні або за кордон.
Також доступна можливість оформлення миттєвої Digital-карти в системі "Приват24". Для цього потрібно:
- Перейти до розділу "Всі картки".
- Натиснути "Додати".
- Вибрати "Digital картка".
"З цією карткою ви можете здійснювати платежі в магазинах за допомогою смартфона, купувати товари та навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – повідомили в банку.
Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх карток, включаючи ті, у яких термін закінчується. Тепер вони будуть дійсними щонайменше до 31 грудня 2024 року. У банку пояснили, що це рішення ухвалено у зв'язку з діючим військовим становищем в Україні.
Продовження терміну дії карток відбувається автоматично для тих, термін яких сплив з лютого 2022 року. Ощадбанк також закликав тих, кому вже перевипустили картки, звернутися до відділення для їх отримання.
"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року", – зазначили в банку.
Крім того, навіть після закінчення терміну дії, картки продовжать функціонувати в повному обсязі, що дозволить їхнім власникам здійснювати всі необхідні операції.
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