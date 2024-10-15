Клиенты крупного украинского банка могут продолжать использовать карточку, у которой истекает срок действия, разными способами, в частности, путем ее перевыпуска.
Об этом рассказали в самом банке.
Речь идет о "ПриватБанке". В банке отметили, что перевыпустить карту можно в любом отделении. Заказать перевыпущенную карту можно с доставкой по Украине или за границу.
Также доступна возможность оформления мгновенной Digital-карты в системе "Приват24". Для этого нужно:
- Перейти к разделу "Все карты".
- Нажмите "Добавить".
- Выбрать "Digital карта".
"С этой картой вы можете производить платежи в магазинах с помощью смартфона, покупать товары и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – сообщили в банке.
Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, включая те, у которых срок истекает. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. В банке объяснили, что данное решение принято в связи с действующим военным положением в Украине.
Продление срока действия карт происходит автоматически для тех, срок которых истек с февраля 2022 года. Ощадбанк также призвал тех, кому уже перевыпустили карты, обратиться в отделение для их получения.
"В связи с военным положением Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", - отметили в банке.
Кроме того, даже по истечении срока действия карты продолжат функционировать в полном объеме, что позволит их владельцам совершать все необходимые операции.
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