В результаті заблокували не лише рахунки ПриватБанк, а й телефон пенсіонерки, вимагаючи особистої присутності у відділенні для розблокування.

ПриватБанк заблокував кошти важкохворої пенсіонерки, які її родина відкладала на поховання - для розблокування картки банк вимагає особистої присутності жінки, незважаючи на її критичний стан.

Цю ситуацію висвітлили на порталі Мінфін.

ПриватБанк заблокував картку пенсіонерки, на якій її родина зберігала гроші для термінових витрат, включаючи поховання та ліки. Інцидент стався 6 жовтня 2024 року, коли син жінки намагався перевести кошти між її картками.

Сім'я відкрила пенсійну картку в ПриватБанку, щоб отримувати пенсію дистанційно, оскільки жінка не могла відвідувати банк через поганий стан здоров'я. Кілька місяців тому син перевів на її інтернет-картку певну суму, щоб гроші були в безпеці та готові до використання у разі термінових потреб.

Проблеми виникли, коли стан пенсіонерки раптово погіршився, і син спробував перевести кошти на іншу картку. Під час телефонної перевірки виникли проблеми з відповідями. Хоча син успішно пройшов повторну перевірку, ПриватБанк знову заблокував картку після наступного переказу.

В результаті заблокували не лише рахунки, але й телефон пенсіонерки, вимагаючи її особистої присутності у відділенні для розблокування.

"У мене немає логічного пояснення діям ПриватБанку щодо блокування карток згідно з умовами. У найкритичніший момент для нашої сім'ї ПриватБанк нас підвів", — зазначили родичі у своєму відгуку.

У ПриватБанку вибачилися за незручності, пояснивши, що операція з рахунком пенсіонерки була класифікована як ризикова, тому вимагала додаткової перевірки з боку служби безпеки.

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