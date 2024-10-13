Вже здійснено обмін інформацією про нові рахунки, відкриті після 1 липня 2023 року.

Міністерство фінансів повідомило про успішний перший міжнародний автоматичний обмін інформацією щодо фінансових рахунків українців у різних країнах - уже відправили листи-попередження.

Про це йдеться в публікації Мінфін.

Вже здійснено обмін інформацією про нові рахунки, відкриті після 1 липня 2023 року, а також про рахунки фізичних осіб з високою вартістю (із залишком або вартістю понад $1 млн станом на 30 червня 2023 року). Наступний обмін, запланований на 2025 рік, охопить більше підзвітних рахунків. ДПС повідомила про отримання інформації від більш ніж 50 іноземних юрисдикцій та надсилання даних до понад 30 юрисдикцій.

"Поки що зарано говорити про конкретні результати автоматичного обміну, але певний резонанс вже відчувається. Існує інформація, що деякі РЕРи (політично значущі особи) отримали сигнали про можливість коригування своїх декларацій, які вони раніше подавали до НАЗК. Неважко здогадатися, що не всі декларанти включали інформацію про свої закордонні рахунки в декларації," – йдеться в публікації.

Багато податкових резидентів України відкрили закордонні рахунки під час воєнних дій. У зв'язку з цим банки, дотримуючись норм CRS, отримали інформацію про податкове резидентство нових клієнтів.

Якщо банк має дані про українське податкове резидентство особи, але також отримав інформацію, яка вказує на її потенційне резидентство в інших країнах, є ймовірність, що інформація про рахунок може бути надіслана як до України, так і до інших юрисдикцій.

У таких випадках банки враховуватимуть інформацію, зокрема: тривалість перебування в країні понад 183 дні, адресу постійного проживання, телефонний номер клієнта, джерела регулярних надходжень на рахунок, а також вказівки щодо переказу коштів до певних країн.

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