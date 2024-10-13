Уже осуществлен обмен информацией о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 года.

Министерство финансов сообщило об успешном первом международном автоматическом обмене информацией о финансовых счетах украинцев в разных странах - уже отправили письма-предупреждения.

Об этом говорится в публикации Минфина .

Уже осуществлен обмен информацией о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 года, а также о счетах физических лиц с высокой стоимостью (с остатком или стоимостью более $1 млн по состоянию на 30 июня 2023 года). Следующий обмен, планируемый на 2025 год, охватит больше подотчетных счетов. ГНС сообщила о получении информации от более чем 50 иностранных юрисдикций и отправке данных в более чем 30 юрисдикций.

"Пока рано говорить о конкретных результатах автоматического обмена, но определенный резонанс уже ощущается. Существует информация, что некоторые РЭРы (политически значимые лица) получили сигналы о возможности корректировки своих деклараций, которые они ранее подавали в НАПК. Нетрудно догадаться, что не все декларанты включали информацию о своих зарубежных счетах в декларации, - говорится в публикации.

Многие налоговые резиденты Украины открыли зарубежные счета во время военных действий. В связи с этим банки, соблюдая нормы CRS, получили информацию о налоговом резидентстве новых клиентов.

Если банк располагает данными об украинском налоговом резидентстве лица, но также получил информацию, указывающую на его потенциальное резидентство в других странах, есть вероятность, что информация о счете может быть направлена ​​как в Украину, так и в другие юрисдикции.

В таких случаях банки будут учитывать информацию, в частности: продолжительность пребывания в стране более 183 дней, адрес постоянного проживания, телефонный номер клиента, источники регулярных поступлений на счет, а также указания по переводу средств в определенные страны.

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