Замість банального "Оселедця під шубою" спробуйте приготувати з подібних інгредієнтів значно смачніший і оригінальніший салат "Графський".

Український кулінарний блогер Алекс Міль показав, як приготувати салат "Графський", у який можна додавати або традиційно оселедець, або ж копчене куряче філе.

Це чудовий варіант для обіду, перекусу, або ж взагалі для святкового столу.

"Смачнющий салат із буряка для святкового столу", – відзначив блогер.

Щоб приготувати салат "Графський" нам знадобляться такі інгредієнти:

картопля варена - 2 шт. (250 г)

буряк варений - 3 шт. (400 г)

яйця - 4 шт.

твердий сир - 80 г

зелень (будь-яка улюблена) - 30 г

морква варена - 120 г

копчене куряче філе (або оселедець) - 180 г

сіль і перець - за смаком

майонез - 130 г

Буряк, картоплю, моркву та яйця попередньо відварюємо до готовності, лишаємо остигати, а потім чистимо. Овочі натираємо на крупній тертці. Яйця розділяємо на білки та жовтки та окремо їх натираємо на дрібній тертці.

Копчене куряче філе або філе оселедця нарізаємо дрібними кубиками. Твердий сир натираємо на тертці. Зелень дрібно нарізаємо.

Щоб салат мав ідеальну форму, блогер радить збирати його в кулінарному кільці діаметром 18 см, добре втрамбовуючи кожен шар. На дно викладаємо терту картоплю.

"Кожен шар змащуйте невеликою кількістю майонезу. Один із шарів посоліть та поперчіть", – пояснив кулінар.

На картоплю шарами викладаємо інгредієнти: половина буряка, вся копчена курка, морква, зелень, яєчні жовтки, сир, білки, друга половина буряка і зверху ще раз добре змащуємо салат майонезом.

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