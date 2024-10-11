Вместо банальной "Селедки под шубой" попробуйте приготовить из подобных ингредиентов более вкусный и оригинальный салат "Графский".

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить салат "Графский", в который можно добавлять либо традиционно сельдь, либо копченое куриное филе.

Это отличный вариант для обеда, перекуса, или вообще для праздничного стола.

"Вкусный салат из свеклы для праздничного стола", – отметил блогер.

Чтобы приготовить салат "Графский" нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель вареный - 2 шт. (250 г)

свекла вареная – 3 шт. (400 г)

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 80 г

зелень (любая) – 30 г

морковь вареная – 120 г

копченое куриное филе (или сельдь) – 180 г

соль и перец – по вкусу

майонез - 130 г

Свеклу, картофель, морковь и яйца предварительно отвариваем до готовности, оставляем остывать, а затем чистим. Овощи натираем на крупной терке. Яйца разделяем на белки и желтки и отдельно натираем их на мелкой терке.

Копченое куриное филе или филе сельди нарезаем мелкими кубиками. Твердый сыр натираем на терке. Зелень мелко нарезаем.

Чтобы салат имел идеальную форму, блогер советует собирать его в кулинарном кольце диаметром 18 см, хорошо утрамбовывая каждый слой. На дно выкладываем тертый картофель.

"Каждый слой смазывайте небольшим количеством майонеза. Один из слоев посолите и поперчите", – объяснил кулинар.

На картофель слоями выкладываем ингредиенты: половина свеклы, вся копченая курица, морковь, зелень, яичные желтки, сыр, белки, вторая половина свеклы и сверху еще раз хорошо смазываем салат майонезом.

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