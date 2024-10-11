Фудексперт Світлана Левицька та авторка кулінарного блогу в Інстаграм розповіла, як зробити незвичайний та смачний перекус із куркою у горіховому паніровці.

Поєднання хрусткої курки в горіховому паніровці, карамелізованої груші та вершкового сиру з пліснявою робить цю страву оригінальною і неймовірно смачною.

рецепт, скріншот Інстаграм

Інгредієнти:

  • 1 невелике куряче філе
  • Жменя міксу горіхів та насіння (приблизно 30 г)
  • 1 яйце
  • Мука для обваливания
  • Сіль, перець, паприка, орегано
  • Олія для обсмажування
  • 1 стигла груша
  • 50 г цукру
  • 20 г вершкового масла
  • Сік апельсину
  • 15-20 г горіхів
  • Сир із пліснявою
  • Змішаний салат

Приготування:

Куряче філе бажано замаринувати в лимонному соку та вині на годину для аромату. Потім посолити, поперчити та додати улюблені спеції. Горіхи подрібнити на крихту для панірування.

Обваляти філе в муці, потім у яйці та в горіхах. Обсмажити на повільному вогні до золотистої скоринки.

Грушу розрізати навпіл, очистити та видалити серцевину. У невеликій сковороді розтопити цукор до карамелі, додати олію та апельсиновий сік. Викладати грушу в карамель, обсмажуючи з обох боків. Наприкінці додати|добавляти| горіхи.

Для подачі викласти куряче філе, мікс салату, шматочки сиру та карамелізовану грушу. За бажанням присипати великою сіллю.

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