Хрумка курочка в горіховому паніровці буде гарним вибором для ситної вечері в родинному колі.

Фудексперт Світлана Левицька та авторка кулінарного блогу в Інстаграм розповіла, як зробити незвичайний та смачний перекус із куркою у горіховому паніровці.

Поєднання хрусткої курки в горіховому паніровці, карамелізованої груші та вершкового сиру з пліснявою робить цю страву оригінальною і неймовірно смачною.

Інгредієнти:

1 невелике куряче філе

Жменя міксу горіхів та насіння (приблизно 30 г)

1 яйце

Мука для обваливания

Сіль, перець, паприка, орегано

Олія для обсмажування

1 стигла груша

50 г цукру

20 г вершкового масла

Сік апельсину

15-20 г горіхів

Сир із пліснявою

Змішаний салат

Приготування:

Куряче філе бажано замаринувати в лимонному соку та вині на годину для аромату. Потім посолити, поперчити та додати улюблені спеції. Горіхи подрібнити на крихту для панірування.

Обваляти філе в муці, потім у яйці та в горіхах. Обсмажити на повільному вогні до золотистої скоринки.

Грушу розрізати навпіл, очистити та видалити серцевину. У невеликій сковороді розтопити цукор до карамелі, додати олію та апельсиновий сік. Викладати грушу в карамель, обсмажуючи з обох боків. Наприкінці додати|добавляти| горіхи.

Для подачі викласти куряче філе, мікс салату, шматочки сиру та карамелізовану грушу. За бажанням присипати великою сіллю.

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