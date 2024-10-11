Фудексперт Світлана Левицька та авторка кулінарного блогу в Інстаграм розповіла, як зробити незвичайний та смачний перекус із куркою у горіховому паніровці.
Поєднання хрусткої курки в горіховому паніровці, карамелізованої груші та вершкового сиру з пліснявою робить цю страву оригінальною і неймовірно смачною.
Інгредієнти:
- 1 невелике куряче філе
- Жменя міксу горіхів та насіння (приблизно 30 г)
- 1 яйце
- Мука для обваливания
- Сіль, перець, паприка, орегано
- Олія для обсмажування
- 1 стигла груша
- 50 г цукру
- 20 г вершкового масла
- Сік апельсину
- 15-20 г горіхів
- Сир із пліснявою
- Змішаний салат
Приготування:
Куряче філе бажано замаринувати в лимонному соку та вині на годину для аромату. Потім посолити, поперчити та додати улюблені спеції. Горіхи подрібнити на крихту для панірування.
Обваляти філе в муці, потім у яйці та в горіхах. Обсмажити на повільному вогні до золотистої скоринки.
Грушу розрізати навпіл, очистити та видалити серцевину. У невеликій сковороді розтопити цукор до карамелі, додати олію та апельсиновий сік. Викладати грушу в карамель, обсмажуючи з обох боків. Наприкінці додати|добавляти| горіхи.
Для подачі викласти куряче філе, мікс салату, шматочки сиру та карамелізовану грушу. За бажанням присипати великою сіллю.
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