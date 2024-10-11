Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать необычный и вкусный перекус с курицей в ореховой панировке.

Сочетание хрустящей курицы в ореховой панировке, карамелизированной груши и сливочного сыра с плесенью делает это блюдо оригинальным и невероятно вкусным.

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • 1 небольшое куриное филе
  • Горсть микса орехов и семян (примерно 30 г)
  • 1 яйцо
  • Мука для обваливания
  • Соль, перец, паприка, орегано
  • Масло для обжаривания
  • 1 спелая груша
  • 50 г сахара
  • 20 г сливочного масла
  • Сок апельсина
  • 15-20 г орехов
  • Сыр с плесенью
  • Микс салата

Приготовление:

Куриное филе желательно замариновать в лимонном соке и вине на час для аромата. Затем посолить, поперчить и добавить любимые специи. Орехи измельчить в крошку для панировки.

Обвалять филе в муке, затем в яйце и в орехах. Обжарить на медленном огне до золотистой корочки.

Грушу разрезать пополам, очистить и удалить сердцевину. В небольшой сковороде растопить сахар до карамели, добавить масло и апельсиновый сок. Выкладывать грушу в карамель, обжаривая с обеих сторон. В конце добавить орехи.

Для подачи выложить куриное филе, микс салата, кусочки сыра и карамелизированную грушу. По желанию присыпать крупной солью.

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