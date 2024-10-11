Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать необычный и вкусный перекус с курицей в ореховой панировке.
Сочетание хрустящей курицы в ореховой панировке, карамелизированной груши и сливочного сыра с плесенью делает это блюдо оригинальным и невероятно вкусным.
Ингредиенты:
- 1 небольшое куриное филе
- Горсть микса орехов и семян (примерно 30 г)
- 1 яйцо
- Мука для обваливания
- Соль, перец, паприка, орегано
- Масло для обжаривания
- 1 спелая груша
- 50 г сахара
- 20 г сливочного масла
- Сок апельсина
- 15-20 г орехов
- Сыр с плесенью
- Микс салата
Приготовление:
Куриное филе желательно замариновать в лимонном соке и вине на час для аромата. Затем посолить, поперчить и добавить любимые специи. Орехи измельчить в крошку для панировки.
Обвалять филе в муке, затем в яйце и в орехах. Обжарить на медленном огне до золотистой корочки.
Грушу разрезать пополам, очистить и удалить сердцевину. В небольшой сковороде растопить сахар до карамели, добавить масло и апельсиновый сок. Выкладывать грушу в карамель, обжаривая с обеих сторон. В конце добавить орехи.
Для подачи выложить куриное филе, микс салата, кусочки сыра и карамелизированную грушу. По желанию присыпать крупной солью.
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