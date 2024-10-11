Хрустящая курочка в ореховой панировке будет хорошим выбором для сытного ужина в кругу семьи.

Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать необычный и вкусный перекус с курицей в ореховой панировке.

Сочетание хрустящей курицы в ореховой панировке, карамелизированной груши и сливочного сыра с плесенью делает это блюдо оригинальным и невероятно вкусным.

Ингредиенты:

1 небольшое куриное филе

Горсть микса орехов и семян (примерно 30 г)

1 яйцо

Мука для обваливания

Соль, перец, паприка, орегано

Масло для обжаривания

1 спелая груша

50 г сахара

20 г сливочного масла

Сок апельсина

15-20 г орехов

Сыр с плесенью

Микс салата

Приготовление:

Куриное филе желательно замариновать в лимонном соке и вине на час для аромата. Затем посолить, поперчить и добавить любимые специи. Орехи измельчить в крошку для панировки.

Обвалять филе в муке, затем в яйце и в орехах. Обжарить на медленном огне до золотистой корочки.

Грушу разрезать пополам, очистить и удалить сердцевину. В небольшой сковороде растопить сахар до карамели, добавить масло и апельсиновый сок. Выкладывать грушу в карамель, обжаривая с обеих сторон. В конце добавить орехи.

Для подачи выложить куриное филе, микс салата, кусочки сыра и карамелизированную грушу. По желанию присыпать крупной солью.

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