У Пенсійному фонді України роз'яснили, чому деяким громадянам доведеться перенести дату виходу на пенсію - відомо, кому з українців доведеться працювати довше.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Частина українців не зможе вийти на пенсію відразу після досягнення пенсійного віку, оскільки їм доведеться почекати ще три роки. Це пов'язано з тим, що право на оформлення пенсії доступне лише за умови наявності достатньої кількості страхового стажу.

На 2024 рік для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу. Якщо до цього віку необхідний стаж не був набраний, пенсію можна оформити в 63 роки, але за умови, що на той момент буде не менше 21 року стажу.

Якщо ж і це умова не виконано, вихід на пенсію доведеться відкласти до 65 років, коли можна буде отримати пенсію за наявності щонайменше 15 років стажу.

Слід також враховувати, що в рамках пенсійної реформи вимоги до страхового стажу щорічно підвищуватимуться.

Отже, можливості виходу на пенсію у найближчі роки виглядають наступним чином:

У 2025 році: 60 років – не менше 32 років стажу; 63 роки – не менше 22 років; 65 років – не менше 15 років.

У 2026 році: 60 років – не менше 33 років стажу; 63 роки – не менше 23 років; 65 років – не менше 15 років.

У 2027 році: 60 років – не менше 34 років стажу; 63 роки – не менше 24 років; 65 років – не менше 15 років.

У 2028 році: 60 років – не менше 35 років стажу; 63 роки – не менше 25 років; 65 років – не менше 15 років.

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