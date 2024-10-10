В Пенсионном фонде Украины разъяснили, почему некоторым гражданам придется перенести дату выхода на пенсию – известно, кому из украинцев придется работать дольше.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Часть украинцев не сможет выйти на пенсию сразу после достижения пенсионного возраста, поскольку придется подождать еще три года. Это связано с тем, что право на оформление пенсии доступно только при наличии достаточного количества страхового стажа.

На 2024 год для ухода на пенсию в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа. Если до этого возраста необходимый стаж не был набран, пенсию можно оформить в 63 года, но при условии, что на тот момент будет не менее 21 года стажа.

Если же это условие не выполнено, выход на пенсию придется отложить до 65 лет, когда можно будет получить пенсию при наличии не менее 15 лет стажа.

Следует также учитывать, что в рамках пенсионной реформы требования к страховому стажу будут ежегодно повышаться.

Следовательно, возможности ухода на пенсию в ближайшие годы выглядят следующим образом:

В 2025 году: 60 лет – не менее 32 лет стажа; 63 года – не менее 22 лет; 65 лет – не менее 15 лет.

В 2026 году: 60 лет – не менее 33 лет стажа; 63 года – не менее 23 лет; 65 лет – не менее 15 лет.

В 2027 году: 60 лет – не менее 34 лет стажа; 63 года – не менее 24 лет; 65 лет – не менее 15 лет.

В 2028 году: 60 лет – не менее 35 лет стажа; 63 года – не менее 25 лет; 65 лет – не менее 15 лет.

Последние новости в Украине:

Не всем по карману: украинцы могут докупить страховой стаж к пенсии.



Пенсия может быть уменьшена на 20%: чтобы не потерять выплаты, придется обращаться в ПФУ.

Пенсионные выплаты: сколько получат украинцы с зарплатой в 15 тысяч гривен, сумма может огорчить.