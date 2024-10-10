Процедура мобілізації для військовозобов'язаних у зазначеній віковій категорії є цілком прозорою.

Мобілізація продовжується через напад рф на Україну - нещодавно в Україні були оновлені правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років.

Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

За його словами, процедура мобілізації для військовозобов'язаних у зазначеній віковій категорії є цілком прозорою. Таких громадян можуть призвати лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Він пояснив, що призову заборони не існує – ці особи залучаються за письмовою згодою військових частин через окреме мобілізаційне розпорядження. Вони направляються до частин, які не мають специфічних вимог, тобто не до бойових підрозділів, а до підрозділів забезпечення або Державної служби спеціального транспорту (ДСПП).

Сергій Монукало підкреслює, що військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для оцінки придатності. Після цього з ними працюють рекрутери відповідних частин, і проводяться співбесіди в територіальних центрах комплектування (ТЦК).

За підсумками цих процесів оформлюються відносини з частиною, і їм присвоюється відповідна військова спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде", - резюмував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

Джерело: Главред.

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