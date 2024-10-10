Мобилизация продолжается из-за нападения России на Украину – недавно в Украине были обновлены правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет.

Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

По его словам, процедура мобилизации для военнообязанных в указанной возрастной категории полностью прозрачна. Таких граждан могут призвать только по специальному мобилизационному распоряжению.

Он пояснил, что призыва запрета не существует – эти лица привлекаются по письменному согласию воинских частей из-за отдельного мобилизационного распоряжения. Они направляются в части, не имеющие специфических требований, то есть не в боевые подразделения, а в подразделения обеспечения или Государственную службу специального транспорта (ДСПП).

Сергей Монукало подчеркивает, что военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для оценки пригодности. После этого с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

На основе этих процессов оформляются отношения с частью, и им присваивается соответствующая военная специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", - резюмировал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монук.

Источник: Главред.

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