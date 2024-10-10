Згідно з Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", певні групи людей мають право на достроковий вихід на пенсію.

В Україні право на дострокову пенсію за віком мають особи з певними соціальними або медичними показниками, а також працівники важких професій.

Про це йдеться в Законі України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", певні групи людей мають право на достроковий вихід на пенсію за віком.

Дострокову пенсію можуть отримати наступні категорії громадян:

Особи з гіпофізарним нанізмом (ліліпути) та диспропорційні карлики: чоловіки можуть вийти на пенсію після 45 років, а жінки — після 40, за умови наявності 20 років страхового стажу для чоловіків та 15 років для жінок. Особи з інвалідністю по зору I групи (сліпі) або з інвалідністю з дитинства I групи: чоловіки можуть отримати пенсію після 50 років, жінки — після 40, за наявності не менше 15 років страхового стажу для чоловіків і 10 років для жінок. Матері п'яти і більше дітей, матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей: ці жінки можуть вийти на пенсію після 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу. Вони також можуть отримати пенсію за виховання дитини до 6 років. Військовослужбовці та учасники бойових дій: особи, які мають статус учасників бойових дій або стали інвалідами внаслідок війни, можуть вийти на пенсію після 55 років для чоловіків та 50 років для жінок, за наявності 25 років страхового стажу для чоловіків і 20 років для жінок. Члени сімей загиблих ветеранів війни: дружини або чоловіки, які не одружилися повторно, та діти, які стали інвалідами до повноліття, можуть отримати пенсію після 55 років для чоловіків та 50 років для жінок, за наявності 25 років страхового стажу у чоловіків та 20 років у жінок. Особи, які втратили роботу через зміни в організації виробництва: якщо працівник втратив роботу через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або скорочення штату, і йому залишилось не більше півтора року до пенсійного віку, він може претендувати на дострокову пенсію за наявності необхідного страхового стажу та реєстрації у службі зайнятості. Особи, що втратили роботу через стан здоров’я: якщо трудовий договір розірвано через невідповідність стану здоров’я вимогам посади, і працівнику залишилось не більше півтора року до пенсійного віку, він також може розраховувати на дострокову пенсію.

В Україні, крім соціальних категорій, що мають право на дострокову пенсію, існують також професії, які дозволяють вихід на пенсію раніше через важкі та шкідливі умови праці. Ці професії поділяються на дві групи:

Список №1 – особливо важкі умови праці: Ця категорія включає професії з надзвичайно шкідливими умовами. Чоловіки можуть вийти на пенсію після 50 років за наявності 25 років стажу, з яких не менше 10 років повинні бути на шкідливих роботах. Жінки можуть вийти на пенсію після 50 років за наявності 20 років стажу, з яких щонайменше 7 років – на шкідливих роботах. Список №2 – важкі умови праці: Цей перелік охоплює професії з важкими, але менш шкідливими умовами. Чоловіки можуть виходити на пенсію після 55 років за наявності 30 років стажу, з яких 12 років – на шкідливих роботах. Жінки можуть вийти на пенсію після 55 років за наявності 25 років стажу, з яких 10 років – на шкідливих роботах.

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