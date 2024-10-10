В Украине право на досрочную пенсию по возрасту имеют лица с определенными социальными или медицинскими показателями, а также работники тяжелых профессий.

Об этом говорится в Законе Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", определенные группы людей имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту.

Досрочную пенсию могут получить следующие категории граждан:

Лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики : мужчины могут выйти на пенсию после 45 лет, а женщины после 40, при наличии 20 лет страхового стажа для мужчин и 15 лет для женщин. Лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) или с инвалидностью с детства I группы : мужчины могут получить пенсию после 50 лет, женщины - после 40, при наличии не менее 15 лет страхового стажа для мужчин и 10 лет для женщин. Матери пяти и более детей, матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей : эти женщины могут выйти на пенсию после 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Они могут получить пенсию за воспитание ребенка до 6 лет. Военнослужащие и участники боевых действий : лица, имеющие статус участников боевых действий или ставшие инвалидами в результате войны, могут выйти на пенсию после 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин. Члены семей погибших ветеранов войны : жены или мужья, которые не женились повторно, и дети, ставшие инвалидами до совершеннолетия, могут получить пенсию после 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии 25 лет страхового стажа у мужчин и 20 лет у мужчин женщин. Лица, потерявшие работу из-за изменений в организации производства : если работник потерял работу из-за ликвидации, реорганизации, банкротства или сокращения штата, и ему осталось не более полутора лет до пенсионного возраста, он может претендовать на досрочную пенсию при наличии необходимого страхового стажа и регистрации в службе занятости. Лица, потерявшие работу из-за состояния здоровья : если трудовой договор расторгнут из-за несоответствия состояния здоровья требованиям должности, и работнику осталось не более полутора лет до пенсионного возраста, он также может рассчитывать на досрочную пенсию.

В Украине, кроме социальных категорий, имеющих право на досрочную пенсию, существуют также профессии, разрешающие выход на пенсию раньше из-за тяжелых и вредных условий труда. Эти профессии делятся на две группы:

Список №1 – особо тяжелые условия труда : Эта категория включает профессии с чрезвычайно вредными условиями. Мужчины могут выйти на пенсию после 50 лет при наличии 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет должно быть на вредных работах. Женщины могут выйти на пенсию после 50 лет при наличии 20 лет стажа, из которых не менее 7 лет – на вредных работах. Список №2 – тяжелые условия труда : Этот перечень охватывает профессии с тяжелыми, но менее вредными условиями. Мужчины могут выходить на пенсию после 55 лет при наличии 30 лет стажа, из которых 12 лет – на вредных работах. Женщины могут выйти на пенсию после 55 лет при наличии 25 лет стажа, из которых 10 лет – на вредных работах.

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