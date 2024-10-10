Клієнт "ПриватБанку" поскаржився на блокування своїх рахунків через нібито зміну резидентства - однак він запевняє, що жодних змін не відбувалося.

Цю інформацію оприлюднено у скарзі на сайті "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" розповів, що влітку 2024 року в Чернігівській області відвідав відділення "ПриватБанку", де відкрив рахунки в гривні та доларах, надавши закордонний паспорт іншої держави та посвідку на проживання в Україні. Через кілька днів його рахунки були заблоковані через нібито зміну резидентства.

Клієнт "ПриватБанку" одразу зателефонував на гарячу лінію 3700 і пояснив, що надав усі необхідні документи, включаючи підтвердження статусу резидента України. Однак йому повідомили, що він вважається громадянином іншої країни. Коли він запитав, чи розуміють співробітники, що таке резидент і громадянин, йому відповіли, що "резидент — це особа, яка має паспорт України".

"Кажу, ви не зовсім праві, вони просто кидають трубку і блокують додзвон до оператора, через додаток спілкуюся з одним оператором, потім підключається другий, потім третій, і кожному треба одне і теж пояснювати, і в результаті тебе роблять ідіотом і так само блокують спілкування з оператором у додатку", — написав клієнт "ПриватБанку".

Після цього громадянин звернувся до відділення "ПриватБанку", щоб дізнатися, на підставі чого були заблоковані його рахунки, оскільки він надав усі необхідні документи, які залишилися незмінними. Він також запитав, чому банк помилково відніс його до нерезидентів України.

Представники "ПриватБанку" відповіли на його скаргу, зазначивши, що уточнили інформацію. Виявилося, що зміна резидентності (країни постійного проживання) відбулася на основі наданих документів під час останньої актуалізації даних. Згідно з вимогами Національного банку, клієнт "ПриватБанку" повинен відкрити нові поточні або карткові рахунки в новому статусі резидента.

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