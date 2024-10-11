Звернення свідчить, що після закінчення терміну дії старих карток Ощадбанку мобільний застосунок "Ощад24" почав працювати зі збоями.

Клієнти Ощадбанку, які вимушено перебувають за кордоном, скаржаться на проблеми з роботою мобільного застосунку "Ощад24" та доступом до своїх коштів.

Цю інформацію оприлюднив портал "Мінфін". У державному Ощадбанку зазначають, що вирішення таких питань можливе лише особисто, при відвідуванні відділення.

Звернення свідчить, що після закінчення терміну дії старих карток Ощадбанку мобільний застосунок "Ощад24" почав працювати зі збоями.

"Я пенсіонерка, отримую пенсію через Ощадбанк, на телефоні мені встановили програму, весь час користувалася, було зручно. Що відбувається зараз? Програма просто висить, зайти не можу", — повідомила жінка.

Клієнтка Ощадбанку повідомила, що вимушено виїхала з Маріуполя за кордон і не має змоги проводити онлайн-операції з карткою.

"Я онкохвора, стара, людина, зараз перебуваю в іншій країні і не можу скористатися своєю маленькою пенсією. Боже мій! Як гірко! Я бездомний бомж, а тепер ще й пенсію, цими крихтами не можу скористатися. Коли відновиться зв'язок у програмі? Що робити?", — написала вона.

Представники Ощадбанку наразі не відповіли на звернення, проте раніше вони попереджали, що після продовження терміну дії платіжних карток деякі сайти в Інтернеті можуть розпізнавати старі, недійсні картки, що ускладнить оплату. У такій ситуації без заміни картки на нову не обійтися.

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