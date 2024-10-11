Обращение свидетельствует, что по истечении срока действия старых карт Ощадбанка мобильное приложение "Ощад24" начало работать со сбоями.

Клиенты Ощадбанка, вынужденно находящиеся за границей, жалуются на проблемы с работой мобильного приложения "Ощад24" и доступом к своим средствам.

Эту информацию обнародовал портал "Минфин". В государственном Ощадбанке отмечают, что решение таких вопросов возможно только лично при посещении отделения.

Обращение свидетельствует, что по истечении срока действия старых карт Ощадбанка мобильное приложение "Ощад24" начало работать со сбоями.

"Я пенсионерка, получаю пенсию через Ощадбанк, на телефоне мне установили программу, все время пользовалась, было удобно. Что происходит сейчас? Программа просто висит, зайти не могу", - сообщила женщина.

Клиентка Ощадбанка сообщила, что вынужденно уехала из Мариуполя за границу и не имеет возможности проводить онлайн-операции с карточкой.

"Я онкобольная, старая, человек, сейчас нахожусь в другой стране и не могу воспользоваться своей маленькой пенсией. Боже мой! Как горько! Я бездомный бомж, а теперь еще и пенсию, этими крохами не могу воспользоваться. Когда восстановится связь в программе ? Что делать?", - написала она.

Представители Ощадбанка пока не ответили на обращение, однако ранее они предупреждали, что после продления срока действия платежных карт некоторые сайты в Интернете могут распознавать старые, недействительные карты, что усложнит оплату. В такой ситуации без замены карты на новую не обойтись.

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