Ніколя прийняв рішення воювати на боці України проти росіян - він зізнається, що, перетнувши західний кордон, був приголомшений.

34-річний Ніколя Ямі, громадянин Франції, два роки брав участь у бойових діях під час російсько-української війни.

Свою історію Ніколя Ямі розповів в сюжеті ТСН. Він служив у Силах спеціальних операцій, у підрозділах ГУР Міністерства оборони, де оперував безпілотниками та брав участь у вуличних боях у Бахмуті.

У Франції він працював радником з управління активами, проте все життя мріяв про політ на французьких винищувачах "Міраж". Ніколя вважає, що на Європу насувається велика війна, це відчуття виникло в нього після анексії українського Криму росією.

"У 2014-му році я був злий як чорт, я відчував сором, що західні країни дозволили трапитися тому, що сталося у Криму та на Донбасі. Будапештський меморандум - це угода, контракт! І вони не виконали умови цього контракту. Тобто ми налажали, Захід - налажав", - каже Ніколя Ямі.

Ніколя прийняв рішення воювати на боці України проти росіян. Він зізнається, що, перетнувши західний кордон, був приголомшений.

"Я був шокований, що люди просто мили машину на мийці! Я думав, що кожен на сто відсотків кинув свої сили на боротьбу проти ворога", - каже військовий.

Однак це не зупинило його. Він вступив до Іноземного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ніколя брав участь у боях в Балаклії, Ізюмі та Кліщіївці, обороняючи Бахмут, коли місто вже практично було знищене. Навіть у цьому пеклі він знаходив кілька секунд для прекрасного – грав на піаніно.

Півроку тому Ніколя отримав поранення і перейшов з камуфляжу на діловий костюм. Проте він не припинив підтримувати Збройні Сили України. Разом із партнерами він створив дрон, що використовує штучний інтелект, працює без GPS і практично не виявляється ворожими системами РЕБ.

Цей безпілотник успішно пройшов випробування в підрозділах ЗСУ та ГУР, і Ніколя сподівається, що він допоможе Україні досягти перемоги.

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