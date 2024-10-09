Думку гроадського активіста підтримали багато батьків, які висловили свої враження в коментарях.

7 жовтня росія здійснила ракетний удар, використавши ракети "Кинджал" - повітряна тривога була оголошена не відразу після злету Міг-31К, а дещо пізніше.

На тлі цих подій громадський діяч Андрій Смолій висловив своє обурення.

На його думку, ситуація повторилася, як і півтора тижня тому:

"Тепер дивимось. Знов те саме. О 8.11 стало відомо, що вилетів МІГ31К. Тривогу не дали. О 8.27 дали тривогу. В цей же час відбувся перший пуск Кинджалу. Ні про які укриття не могло бути й мови за такий час. Чому не дають тривогу при вильотах МІГів? Я цього не розумію" ", - написав Смолій.

На це повідомлення відреагував моніторинговий портал єРадар, зазначивши:

"По-перше: МіГ вилетів не о 08:11, а о 08:03. По-друге: алгоритм увімкнення тривоги на МіГ-31К - змінено. Змінено з метою комфорту населення. По-третє: тривогу дали о 08:26, перший пуск було відмічено о 08:28 + додаємо час польоту ракети і отримуємо щонайменше 5-7 хвилин для того, щоб перейти в укриття. Цього більше ніж достатньо".

Однак Смолій зазначив, що, як фахівець у сфері освіти, може запевнити, що цього часу недостатньо, щоб дістатися до укриттів. Він пояснив:

"Не в усіх школах є укриття в самих приміщеннях. Не у всіх садках є укриття в самих приміщеннях. Аналогічно про університети. Особливо у осінній період, коли сотні дітей потрібно одягти і вивести на вулицю".

Його думку підтримали багато батьків, які висловили свої враження в коментарях.

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