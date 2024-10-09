7 октября россия нанесла ракетный удар, использовав ракеты "Кинжал" - воздушная тревога была объявлена ​​не сразу после взлета Миг-31К, а несколько позже.

На фоне происходящего общественный деятель Андрей Смолий выразил свое возмущение.

По его мнению, ситуация повторилась, как и полторы недели назад:

"Теперь смотрим. Опять то же. В 8.11 стало известно, что вылетел МИГ31К. Тревогу не дали. В 8.27 дали тревогу. В это же время произошел первый пуск Кинжала. Ни о каких укрытиях не могло быть и речи за такое время. Почему не дают тревогу при вылетах МИГов? Я этого не понимаю " , - написал Смолий.

На это сообщение отреагировал мониторинговый портал Радар, отметив:

"Во-первых: МиГ вылетел не в 08:11, а в 08:03. Во-вторых: алгоритм включения тревоги на МиГ-31К – изменен. Изменен с целью комфорта населения. В-третьих: тревогу дали в 08:26, первый пуск был отмечен в 08:28+ добавляем время полета ракеты и получаем по меньшей мере 5-7 минут для того, чтобы перейти в укрытие.

Однако Смолий отметил, что как специалист в сфере образования может заверить, что этого времени недостаточно, чтобы добраться до укрытий. Он объяснил:

"Не во всех школах есть укрытия в самих помещениях. Не во всех садах есть укрытия в самих помещениях. Аналогично университетам. Особенно в осенний период, когда сотни детей нужно одеть и вывести на улицу".

Его мнение поддержали многие родители, выразившие свои впечатления в комментариях.

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