Згідно з даними Національного банку, кількість нових вакансій продовжує зростати, але інфляція приголомшива.

В Україні спостерігається швидке зростання зарплат, що зумовлено дефіцитом робочої сили - проте реальні доходи зростають набагато повільніше через високий рівень інфляції.

Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

За даними Національного банку, реальні зарплати українців почали зростати повільніше через зростання цін. Опитування, проведене Інститутом економічних досліджень, підтвердило, що проблеми з пошуком кваліфікованих працівників залишаються на стабільно високому рівні.

Дослідження компанії Advanter також вказує на те, що середня укомплектованість штатів на підприємствах у серпні становила лише 71%, що майже не змінилося порівняно з травнем, коли цей показник був 74%.

Згідно з даними Національного банку, кількість нових вакансій продовжує зростати, особливо в великих містах, завдяки відновленню економічної діяльності. При цьому кількість нових резюме стабілізувалася, що свідчить про те, що українці почали активніше шукати роботу.

Нагадаємо, що банки мають право не приймати деякі купюри гривні на законних підставах - зокрема, чинні правила дозволяють відмовлятися від прийому зіпсованих банкнот.

Йдеться, зокрема, про купюри, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами, площа яких під час приймання та обробки може виявитися меншою за 55% початкової площі банкноти.

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